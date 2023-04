Prins Harry skal ikke sitte med sin familie eller andre kongelige under kroningen av Kong Charles lørdag 6. mai. Det hevder den tidligere kongelige butleren Paul Burell i følge The New York Post.

Prins Harry skal sitte ti rader bak resten av familien sin under kroningsseremonien og vil reise hjem kort tid etter forteller Burell.

Kongehusekspert i Se og Hør Caroline Vagle mener det tydeliggjør avstanden i den britiske kongefamilien.

– Om det Burrell sier stemmer, vil jo det faktum at Harry skal sitte på rad 10 være et veldig synlig bevis på at relasjonen til familien ikke er særlig god. Men det er riktig at han kommer, tenker jeg. Fraværet ville sett enda verre ut forteller Vagle ABC Nyheter.

Kongehusekspert Caroline Vagle. Foto: Espen Solli

Forsoning lite sannsynlig

Kroningen vil være første gang Prins Harry møter far Charles, broren William etter utgivelsen av hans bok «Spare», en bok som ikke sparte på detaljene om livet i den britiske kongefamilien.

Burell har lite tro på en forsoning i den britiske kongefamilien og tror Prins Harry vil møte en kald skulder fra resten av familien.

At Prins Harrys deltagelse vil lede til en forsoning også Vagle lite tro på.

– Det er liten tvil om at relasjonen til faren og broren er veldig dårlig, det har jo en hel verden fått fulgt med i lang tid nå. Jeg tror garantert prins Harry blir møtt med flere kalde skuldre under kroningen, men det er jo konsekvensen av de valgene han har tatt de siste par årene sier Vagle.

Meghan blir hjemme

Hertuginne Meghan Markle skal derimot ikke delta i sermonien. Hun blir værende i ekteparets hjem i California under kroningen.

Hertuginnens uteblivelse blir begrunnet med at hun skal passe parets barn, Archie og Lilibet, og for å feire Archies 4-års dag som finner sted samme dag som kroningen.

Det forstår kongehuseksperten godt.

– Relasjonen til både familien og det britiske folk er dårlig, så jeg skjønner om Meghan ikke har særlig lyst å komme. Men det likevel svært uvanlig og spesielt at et kongelig familiemedlem ikke møter opp ved en så stor begivenhet. Det blir nok et bevis på at det er såkalt isfront i familien.