I et lydopptak, som som er lagt ut på Telegram-kontoen til Jevgenij Prigozjins pressetjeneste, er budskapet klart.

«Vi vil drepe alle på slagmarken. Ikke ta flere krigsfanger!»

Hevder ukrainerne gjør det samme



Prigozjins uttalelse skal ha kommet som svar på en påstått avlyttet samtale mellom to ukrainske soldater. På lydopptaket skal soldatene, som snakker russisk, ha bestemt seg for å skyte en krigsfange.

Det var da spørsmålet om det angivelig lekkede lydopptaket kom opp i Prigozjins egen Telegram-kanal 23. april, at Wagner -sjefen ha respondert med å utstede drapsordre. I stedet for å ta ukrainske krigsfanger, skal de drepes hvis de overgir seg eller avvæpnes, skriver Daily Star og Kyiv Independent.

Henrettelser og tortur



Det er kommet en rekke rapporter fra vestlig og ukrainsk etterretning om at Wagner-gruppen går svært hardt og blodig til verks, både mot sine fiender og sine egne soldater som nekter å adlyde ordre. Videoer av rene henrettelser er spredt på sosiale medier.

Prigozjin har selv truet desertører med alvorlig straff, og leiesoldater står klare i bakre rekker for å ta seg av de som forsøker å rømme fra fronten.

Wagner-soldater som har har klart å flykte forteller om grusomheter som kvalifiserer som krigsforbrytelser. Det skal ha blitt begått uhyrligheter i stor skala både mot sivile og stridende.

Det er registrert en rekke tilfeller av tortur og omfattende brudd på Geneve-konvensjonen som skal beskytte både sivile og soldater i krig.

Mottar ordre om ikke å spare noen



I et intervju med det russiske opposisjonsmediet Gulagu.net skal tidligere leiesoldater har fortalt at de mottok ordre fra Prigozjins selv om å «rydde opp» i Soledar og Bakhmut i Donetsk oblast, og drepe alle, Selv ikke forsvarsløse barn skal ha blitt spart.

Wagner-gruppen har rekruttert titusenvis av sine soldater fra russiske fengsler. Med løfte om amnesti etter seks måneders fullført tjeneste ved fronten, har kriminelle med svært alvorlige dommer vervet seg til Jevgenij Prigozjins private hær, som fremstår som et underbruk av den russiske armé.

Tusenvis av leiesoldatene er allerede drept, men flere skal ha klart å komme levende fra fronten, og dermed fått innvilget amnesti. Mange av dem er nå vendt tilbake, eller er i ferd med å vende tilbake, til sine tidligere hjembyer. Dette skaper stor frykt.

5.000 kriminelle løslatt etter å ha blitt benådet av Putin



Ifølge The Guardian kommer det nå rapporter om at tidligere straffedømte begår nye, alvorlige straffbare handlinger. Dette er kriminelle som er traumatisert etter å ha tjenestegjort for Wagner-gruppen ved frontlinjen.

Fra før har de med seg sin kriminelle fortid i bagasjen og flere år i russiske fengsler. Som frie menn utgjør de nå en potensiell trussel mot sine medborgere.

Ifølge Jevgenij Prigozjin er mer enn 5.000 tidligere kriminelle allerede løslatt etter å ha blitt benådet av Putin.

Prigozjin hevder ukrainske myndigheter bryter folkeretten.

– Krigsfanger har krav på å bli tatt hånd om under sikre forhold. Ettersom Ukraina ikke respekterer det, vil vi i framtiden ikke ta krigsfanger, konkluderer leiesoldat-lederen.

