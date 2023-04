Mexicos presidentfly endelig solgt

Kjøperen er Tadsjikistan, som betaler 92 millioner dollar for flyet, ifølge López Obrador, som sier at pengene skal brukes til å bygge to sykehus med 80 senger hver i to av landets fattigste stater, Guerrero og Oaxaca.

Kort etter at han ble valgt i 2018, lovte López Obrador å selge det kostbare Boeing 787 Dreamliner-flyet, som ble brukt av hans forgjenger Enrique Peña Nieto, men aldri av ham selv. Han brukte flyet som et eksempel på forgjengerne overdrevne pengebruk.

I en video i forbindelse med salget, sier han at salget viser hvor mye mexicansk politikk har endret seg under hans ledelse.

– Det er viktig at alle forstår hvordan folk tenkte før, hvordan myndighetene oppførte seg som små faraoer, sa den populistiske presidenten.

Men årene gikk uten at de klarte å selge flyet, som blant annet hadde marmor-detaljer, presidentseglet inngravert i veggene og utallige flatskjermer, og til slutt var López Obrador inne på tanken å selge det på auksjon.