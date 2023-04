Biden ventes å utpeke Julie Rodriguez til valgkampsjef

Kildene vil ikke navngis fordi utpekingen ikke er formelt vedtatt, og fordi Biden ennå ikke formelt har kunngjort at han stiller til gjenvalg.

Julie Chavez Rodriguez har i mange år vært aktiv i Det demokratiske partiet og arbeidet også i Det hvite hus under Barack Obama.

Rodriguez, som er barnebarn av den legendariske lederen for drueplukkernes fagforening i California, Cesar Chavez, har også lenge hatt et nært samarbeidet med visepresident Kamala Harris da hun var senator og presidentkandidat.

Etter at Biden var nominert, ble hun nestkommanderende i hans valgkamporganisasjon, med ansvar for latino-velgere, og i Det hvite hus har hun hatt ansvar for samordning av føderale etater.