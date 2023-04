Berlins flyplass stenges på grunn av streik

Alle avganger mandag er innstilt, og det blir også vanskelig for ankomster etter at fagforbundet Verdi kunngjorde streiken for å øke presset for lønnsøkning. En talsmann for flyplassen sier at 240 avganger er kansellert.

Europas største økonomi har i år opplevd flere streiker enn på mange tiår med en fagbevegelse som krever kraftig lønnsøkninger for å opprettholde realinntekten.

I forrige uke ble flyplassene i Düsseldorf, Hamburg, Köln og Stuttgart rammet av streik, og også jernbanen har vært utsatt for flere streiker.