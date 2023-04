Polen vil ha Europas sterkeste landstyrker

Blaszczak fortalte om regjeringens ambisjoner på et valgmøte i byen Wolomin idet det konservative Lov og rettferdighet-partiet starter sin valgkamp foran høstens valg.

– Hvis velgerne, hvis folket, gir oss en ny periode, kan vi møtes igjen her i Wolomin om to år, og jeg kan vise dere at den polske hæren er den sterkeste landhæren i Europa, sa Blaszczak, som også er visestatsminister.

Den polske regjeringen er en av Ukrainas mest lojale støttespillere etter den russiske invasjonen i fjor. Polen forsyner ikke bare sin nabo med stridsvogner, jagerfly og store mengder andre våpen, men bygger også opp sine egne styrker med økte forsvarsbudsjetter.