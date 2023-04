G7 ber om at kornavtalen oppfylles fullt ut

I en uttalelse søndag ber G7-landenes landbruksministre om «forlengelse, full implementering og utvidelse» av kornavtalen.

Det var FN og Tyrkia som forhandlet fram avtalen med Russland og Ukraina i juli i fjor. Kornavtalen sikrer at Ukraina kan eksportere korn via en trygg korridor over Svartehavet uten at skipene risikerer russiske angrep.

Så langt har Ukraina med denne avtalen kunnet eksportere over 27 millioner tonn korn via havneanleggene sine.

Men Russland har den siste tiden signalisert at Moskva kanskje ikke går med på å forlenge avtalen med mindre Vesten fjerner hindringer for russisk eksport. Russland mener vestlige sanksjoner gjør det vanskelig for eksport av russisk korn og gjødsel.