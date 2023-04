Lula sier det trengs et tredje alternativ i Ukraina-krigen

Luiz Inacio Lula da Silva ankom fredag Portugal på det som er hans første besøk til Europa etter at han overtok presidentembetet i Brasil 1. januar.

– Jeg ønsker å finne en tredje vei for å løse konflikten, og dette alternativet går ut på å bygge fred, sa Lula på en pressekonferanse i Lisboa lørdag.

I forrige uttalte han at USA og europeiske allierte burde slutte med å forsyne Ukraina med våpen. Forsendelsene forlenger bare krigen, argumenterte Lula.

– Hvis du ikke skaper fred, bidrar du til krig, sa Lula.

Han ble møtt med kritikk fra vestlige land for å ha antydet at Ukraina deler skyld i krigen. På lørdagens pressekonferanse sa han at han ikke ønsker å tilfredsstille noen som helst.

– Målet er å finne en måte å bringe partene til forhandlingsbordet på, sa Lula.

Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa kommenterte ved å si at de to landenes syn på Ukraina-krigen er ulike.