Formuen til Russlands president Vladimir Putins ekskone Ljudmilla Otsjeretnaja har ifølge den tyske avisen Bild vokst betydelig siden den russiske invasjonen av Ukraina ble igangsatt i februar i fjor

Noe årsaken til den økonomiske oppturen til Otsjeretnaja skal være at de russiske soldatene utstyres svært dårlig av det russiske militæret.

Det skriver Dagbladet i sin papirutgave 19. april.

Journalist: Kjøpte seg inn i selskap

Ifølge den russiske journalisten Sergej Ezhov, som er tilknyttet den fengslede russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, kjøpte Otsjeretnaja seg inn i et selskap ved navn Carmoney i 2018. Dette gjorde hun gjennom et annet selskap ved navn Meridian.

Otsjeretnaja eide 14,5 prosent av Carmoney ved utgangen av 2022, opplyser Ezhov.

Carmoney er Kypros-registrert og skal gjennom en russisk avdeling gi russere små lån. Ifølge Bild har tilsagn av mindre lån økt med ti prosent siden invasjonen av Ukraina startet, og er etterspurt av lavinntektsfamilier i Russland som følge av den økonomiske situasjonen landet nå står i.

Ezhov sier til Bild at russiske familier bruker penger på å kjøpe verneutstyr som hjelmer og vester til ektemenn og sønner som sendes som soldater til Putins krig i Ukraina.

Ordentlig verneutstyr er dyrt, og lån som gis ut til familiene som kjøper verneutstyr til guttene sine er noe Carmoney og dermed Putins ekskone tjener på.

At deler av den russiske invasjonsstyrken er dårlig utrustet har vært kjent lenge.

Stort overskudd

Carmoneys overskudd skal ha økt med hele 66 prosent i 2022. Som følge av overskuddet tjente Otsjeretnaja trolig nesten syv millioner kroner på eierandelen i selskapet i fjor.

Ezhov hevder Otsjeretnaja angivelig har prøvd å skjule eierandelen i selskapet.

– Angivelig for å dekke over et direkte spor til henne, overtok et annet selskap hennes aksjer mot slutten av 2022. Men dette selskapet har også tilknytning til Putins ekskone, sier Ezhov til Bild, ifølge Dagbladet.

I tillegg til eierandelen i Carmoney leier hun ut eiendom til virksomheter i Moskva, noe som gir henne enda en inntektskilde.

Utleievirksomheten skal ha gitt henne et overskudd på nesten 35 millioner kroner i 2022, skriver Dagbladet.

Gikk til slutt fra hverandre

Ljudmilla Otsjeretnaja giftet seg med Russlands president Vladimir Putin i 1983. Paret fikk døtrene Maria og Katerina i henholdsvis 1985 og 1986.

Otsjeretnaja har blant annet jobbet som flyvertinne og oversetter. Da Vladimir Putin begynte å få betydelige politiske stillinger i Russland valgte Otsjeretnaja å holde en lav profil.

Paret skilte trolig lag i 2013 etter å ha vært gift i 30 år.