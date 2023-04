Det opplyste Sveriges utenriksminister Tobias Billström og forsvarsminister Pål Jonson på en hasteinnkalt pressekonferanse i Stockholm lørdag.

Riksdagens leder har kalt inn til ekstraordinært møte søndag formiddag for å behandle forslaget.

– Riksdagens godkjennelse kreves for at en væpnet styrke skal kunne sendes til et annet land, sier Billström.

Rundt 100 svenske statsborgere antas å befinne seg i Sudan, ifølge utenriksdepartementet, som understreker at det er vanskelig å skaffe nøyaktige tall.

Flere hundre drepte

På Sveriges ambassade i hovedstaden Khartoum arbeider et titall svensker.

Når en evakuering kan skje, er foreløpig uklart som følge av sikkerhetssituasjonen. Uansett vil innsatsen bli koordinert med andre land, påpeker de svenske ministrene.

Kampene i Sudan brøt ut i millionbyen 15. april mellom hærstyrkene til landets to mektigste generaler. Siden er hundrevis av sivile drept krigshandlinger i Khartoum og andre steder i Sudan.

Kampene har fortsatt etter at både regjeringshæren og den paramilitære gruppen RSF kunngjorde en tre dager lang våpenhvile. Lyden av kraftig skuddild, høye eksplosjoner og kampfly kunne høres over mange deler av hovedstaden lørdag.

Kamper på flyplassene

Hærsjef Abdel Fattah al-Burhan sa lørdag at han vil samordne koordineringen av amerikanske, britiske, kinesiske og franske borgere og diplomater fra Sudan. Ifølge hæren kan de evakueres på militærfly. Men de fleste større flyplasser i Sudan er blitt forvandlet til slagmarker, og det er svært farlig å bevege seg inn og ut av Khartoum.

Millioner av sudanere har søkt tilflukt innendørs den siste uka. Tusenvis av utlendinger befinner seg også i Sudan. Blant dem er anslagsvis 16.000 amerikanere, men regjeringen i USA sier de ikke har noen planer om å koordinere noen evakuering av dem.

Lørdag kunngjorde Saudi-Arabia at de har gjennomført den første vellykkede evakueringen av sivile fra Sudan siden kampene brøt ut. Rundt 50 saudiske satsborgere og en rekke borgere fra «vennlige land» ankom havnebyen Jeddah i båt, ifølge statlig TV.

Luftangrep og gatekamper

Norge, Sverige, EU og Sveits har tidligere opplyst at forbereder en mulig evakuering av egne borgere fra Khartoum – men at situasjonen fortsatt er for utrygg.

– Det er ikke mulig å bistå norske borgere til å reise fra Sudan nå, i en uoversiktlig situasjon med luftangrep, gatekamper og stengt flyplass, sa pressekontakt Guri Solberg i UD lørdag ettermiddag.

Det er registrert rundt 60 personer med norsk tilknytning i Sudan. Utenriksdepartementet i Oslo opplyser at evakuering av de tre diplomatene i Khartoum har høyeste prioritet.