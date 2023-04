Politikilde: 21 lik funnet i etterforskning av kult i Kenya

Politiet mistenker at de kan ha sultet seg til døde på ordre fra lederen for Good News International Church.

Pastoren overga seg til politiet i mars etter at to barn av kultmedlemmer sultet i hjel, ifølge lokale medier. Han ble siden løslatt mot kausjon, men pågrepet igjen for en uke siden da politiet fant fire av hans disipler døde. Politiet har fått informasjon om at lederen skal ha bedt dem om å sulte seg til døde for å «møte Jesus».

Elleve andre kultmedlemmer ble brakt til sykehus etter at de ble reddet, tre av dem i kritisk tilstand. De første likene ble oppdaget i en skog utenfor kystbyen Malindi øst i Kenya.

Fredag opplyste politiet at de hadde funnet ytterligere tre døde i forbindelse med utgravinger i samme skog. Lørdag var tallet steget til 21, opplyser en ikke navngitt politikilde til nyhetsbyrået AFP.