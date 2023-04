Ingen personer ble skadd i lørdagens kollisjon, som VG melder om.

– Jeg kan bekrefte at det har vært en berøring mellom Stril Mermaid og en oljerigg på britisk side i formiddag. Det er ingen personskader etter hendelsen, men det er materielle skader på båten. Stril Mermaid går for egen maskin til land for en sjekk og reparasjon av skaden, sier Anne Jorunn Møkster, administrerende direktør i selskapet til VG.

Årsaken til kollisjonen er ikke kjent.