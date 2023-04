USAs høyesterett opprettholder tilgang til abortpiller

Striden dreier seg om legemiddelet mifepriston, som brukes i over halvparten av abortene i USA. Det har vært godkjent for bruk av det føderale legemiddelverket FDA i 23 år.

Abortmotstandere som vil trekke tilbake godkjenningen av abortpillen mifepriston, fikk 7. april medhold av en dommer i Texas. USAs justisdepartement anket beslutningen, og en ankedomstol besluttet å opprettholde godkjenningen, men med visse begrensninger. Siden har saken rullet i domstolene.

Biden ønsker beslutningen velkommen

Fredag tok den amerikanske høyesteretten stilling til saken. Begrensningene som ankedomstolen hadde innført på abortpillen, legges på is, og mifepriston skal være bredt tilgjengelig så lenge saken fortsetter i rettsvesenet, konkluderte høyesteretten natt til lørdag norsk tid.

To konservative dommere, Clarence Thomas og Samuel Alito, tok dissens.

USAs president Joe Biden uttalte kort tid etter at han ønsker domstolens beslutning velkommen. Presidenten sa at han støtter FDAs godkjenning av abortpillen.

– Enorme konsekvenser

Høyesteretten ga seg selv frist til klokken 6 lørdag morgen norsk tid med å komme med en beslutning. I forkant fryktet demokrater at utfallet kunne ha blitt annerledes.

– Hvis høyesterett kommer med en avgjørelse som begrenser tilgangen til mifepriston, vil det ha enorme konsekvenser for kvinner over hele landet, sa demokraten Pramila Jayapal i Representantenes hus tidligere fredag.

Det konservative flertallet i høyesterett opphevet i fjor Roe v. Wade-kjennelsen som hadde gitt kvinner rett til selvbestemt abort i 50 år i USA.

Brukt av millioner

Mifepriston er gjentatte ganger blitt vurdert som trygt og effektivt. Legemiddelet er blitt brukt av over 5 millioner kvinner i USA siden FDA godkjente det i 2000.

Mifepriston brukes også i Norge, der ni av ti aborter gjennomføres ved bruk av medikamenter.

Høyesterettens beslutning fredag gjør at det vil være nærmest sikkert at tilgangen på abortpillen fortsetter i hvert fall til neste år, ettersom behandlingen i ankedomstolene kan trekke ut, med et mulig scenario der en mulig anke senere kan havne i høyesteretten.