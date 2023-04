Libanesisk-canadier dømt til livstid for synagogeangrep i Paris i 1980

Fire personer ble drept og 46 såret da en bombe gikk av utenfor synagogen 3. oktober 1980. Angrepet blir omtalt som det første antisemittiske terrorangrepet i Frankrike etter annen verdenskrig. Det har i flere tiår vært en av Frankrikes største uløste krimsaker.

Hassan Diab, en sosiolog som bor og underviser i Ottawa i Canada, ble fredag dømt til livsvarig fengsel for angrepet. Han avviser imidlertid all innblanding, og for ham og støttespillerne hans kommer dommen som et sjokk.

Forsvarerne hans har argumentert med at han var i Libanon og studerte på universitetet da angrepet skjedde. De mener han må ha blitt forvekslet med en annen.

– Urettferdig

Dommen kom også som en overraskelse for mange av dem som var til stede i retten. Flere av dem trodde bevisene var for mangelfulle til en fellende dom.

Amnesty International er blant dem som har bedt domstolen henlegge saken, som de mener er grunnløs og preget av feil.

69 år gamle Diab kommenterte også dommen. Overfor journalister i Ottawa beskrev han dommen som Kafta-aktig og sa at den er urettferdig.

– Vi hadde håpet at fornuften kunne seire, sa Diab.

Diabs canadiske forsvarer Donald Bayne kommenterte dommen slik:

– Bevismaterialet viser at han er uskyldig og likevel har de dømt ham. Dette er et politisk resultat. Det er en uriktig domfellelse, sa Bayne.

Var utlevert til Frankrike

Etterforskningen sto lenge i stampe, men i 2014 utleverte Canda Diab til Frankrike på grunnlag av nye bevis i saken.

Fire år senere, i 2018, ble Diab løslatt og sendt hjem til Canada som en fri mann. Løslatelsen kom etter at en fransk domstol ikke kunne slå fast at han var skyldig.

Canadas statsminister Justin Trudeau sa den gang at han ønsket løslatelsen velkommen.

– Når det gjelder Hassan Diab, så tror jeg vi først og fremst må innse at det som skjedde med ham, aldri burde funnet sted, sa Trudeau i juni 2018.

Trudeau beordret gjennomgang av Canadas utleveringslovverk «for å hindre at slikt aldri kan skje igjen».

I 2021 gjorde en fransk domstol om på den tidligere beslutningen om å løslate Diab, ba om gjenopptakelse av saken og beordret at Diab skulle fremstilles på nytt.

Fredag endte det med at Diab ble dømt til livsvarig fengsel in absentia for angrepet. Domstolen i Paris utstedte arrestordre på ham.

Kan bli utlevert på nytt

Diabs forsvarere frykter nå at Canada kan komme til å utlevere ham til Frankrike igjen.

Canadas statsminister sier at Diab som canadisk statsborger skal få den hjelp han trenger.

– Vi skal følge nøye med på de neste skrittene, på det som den franske regjeringen velger å gjøre, og på det som franske domstoler velger å gjøre, sa Trudeau på en pressekonferanse fredag etter at dommen var blitt kjent.

– Men vi skal alltid være til stede og støtte opp rundt canadiere og deres rettigheter, la statsministeren til.