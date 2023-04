Jury i California gir Tesla en viktig seier i autopilot-sak

Kjennelsen kan være en viktig seier for Tesla samtidig som bilprodusenten er i gang med å teste og ta i bruk et mer avansert selvkjøresystem (FSD).

Teslas grunnlegger og toppsjef Elon Musk mener at nyutviklingen er helt avgjørende for selskapets framtid.

Justine Hsu fra Los Angeles gikk til sak mot Tesla i 2020. Hun har oppgitt at bilen hennes, en Tesla Model S, skjenet inn i en fortauskant mens den gikk på autopilot, Dette førte til at en bilens airbag ble utløst så voldsomt at hun brakk kjeven og slo ut flere tenner. Hun fikk også en nerveskade i ansiktet.

Hsu har krevd over 3 millioner dollar i erstatning fordi hun mener det var noe galt med bilens airbag og autopilotfunksjon.

Tesla har avvist at selskapet har noe ansvar for ulykken. Selskapet viser til at Hsu brukte autopilot mens hun kjørte i byen selv om det advares mot dette i bilens brukermanual.

Fredagens rettsmøte i Los Angeles endte dermed med at Justine Hsu ikke ble tilkjent noen erstatning. Juryen konkluderte også med at det ikke var noe galt med måten airbagen fungerte på.