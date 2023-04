Tysklands forsvarsminister godtar begrensede Ukraina-angrep mot russiske mål

I et intervju med den tyske fjernsynskanalen ZDF betegnet Pistorius det som «fullstendig normalt» i en slik krig at den angrepne part går inn på fiendtlig område, for eksempel ved avskjære forsyningslinjer.

– Så lenge ingen byer, ingen sivile eller sivile områder blir truffet, må man av nødvendighet godta denne type handlinger, sa Pistorius.

Han gjorde det samtidig klart at Vesten må være svært oppmerksom på hvordan denne krigen blir utkjempet når det skal fattes beslutninger om nye våpenleveranser.

– Hvis Ukraina ber om en type bomber som er underlagt et globalt forbud, må vi si nei, sa den tyske forsvarsministeren.

Om tilstanden til russiske våpen sa Pistorius at det fra depoter hentes fram materiale som er i en sørgelig tilstand, som stridsvogner fra 1950- og 60-årene. Han la imidlertid til at det er umulig å si noe sikkert om Russlands produksjonskapasitet og evne til å fornye arsenalene.