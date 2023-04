Kamphandlinger i Sudans hovedstad

– Det er fortsatt sammenstøt mellom hærens styrker og RSF, med ødelagte bygninger, anlegg og offentlig eiendom som resultat, står det i en uttalelse fra en legeforening i byen natt til fredag.

I sosiale medier torsdag opplyste en koalisjon sivile grupper at de hadde overlevert et forslag om en tre dager lang våpenhvile, og de hevdet at svaret var positivt.

– Vi ønsker velkommen den positive holdningen fra de sudanske væpnede styrkers lederskap og RSF, sto det i uttalelsen fra gruppen, som la til at det fortsatt gjensto å meisle ut detaljer i planen.

Verken hæren eller den paramilitære gruppen RSF har offentlig sagt at de har gått med på noen våpenhvile.

– I nåværende øyeblikk, der borgere forbereder seg på den første id al-fitr-dagen, våkner Khartoums bydeler opp til bombing fra fly og tungt artilleriskyts i et omfattende angrep som er rettet direkte mot boligområder, står det i en uttalelse fra RSF natt til fredag.

FNs generalsekretær António Guterres ba torsdag partene gå med på en våpenhvile. Budskapet var det samme fra utenriksministrene fra USA, Saudi-Arabia og Qatar, samt den tyrkiske presidenten og Egypts etterretningssjef, som alle ringte til Sudans hærsjef Abdel Fattah al-Burhan.

Kampene har så langt kostet mer enn 330 mennesker livet og minst 3.200 personer er såret, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).