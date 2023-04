SpaceXs gigantrakett eksploderte under testflyging

Selskapet til Elon Musk ønsket å sende Starship-fartøyet jorden rundt på det som var den første testflygingen av verdens største og kraftigste rakett noensinne.

Utskytingen fant sted i Boca Chica, helt sør i Texas nær grensen til Mexico, og det var verken mennesker eller satellitter om bord. Bilder viser imidlertid at flere av de 33 metan-drevne motorene ikke virket da Starship ble skutt opp.

SpaceX har ikke sagt noe om hvor mange av motorene som ikke fungerte eller som eventuelt slo seg av for tidlig.

Tre minutter etter utskytingen var det meningen at fartøyet skulle skille seg fra bæreraketten, men det skjedde ikke. De direkteoverførte bildene viste at gigantraketten i stedet begynte miste høyde og at den begynte å spinne. Raketten ble deretter med hensikt ødelagt av dens eget selvdestruksjonssystem. Raketten eksploderte og falt i sjøen.

Neste test om få måneder

Turen rundt Jorden skulle ha vart i halvannen time. I stedet var det hele over på 4 minutter da fartøyet falt ned i Mexicogolfen. Raketten nådde en makshøyde over bakken på 39 kilometer.

Verken Elon Musk eller selskapet SpaceX ga imidlertid uttrykk for noen skuffelse. Musk kaller testen svært lærerik og sier at den neste skal gjennomføres om få måneder.

– Med en test som denne, kommer suksessen fra det vi lærer. Dagens test vil hjelpe oss å forbedre Starships pålitelighet, skriver selskapet hans SpaceX i en Twitter-melding.

Til tross for den forkortede flygningen, strømmet det inn gratulasjoner fra Nasa-sjef Bill Nelson og andre i romfartsindustrien.

– Enorm prestasjon, enormt mye å lære, videre til neste forsøk, skrev den pensjonerte canadiske astronauten Chris Hadfield på Twitter.

Twitter-spøk



SpaceX spøkte med begrepet «rapid unscheduled disassembly» (gjerne forkortet RUD), som kort og godt betyr en eksplosjon.

– Som om en testflyging ikke var spennende i seg selv, opplevde Starship også en hurtig, uforutsett demontering før frakoblingen, het det i en Twitter-melding.

I ukene før torsdagens oppskyting sa Musk at sjansen for at romfartøyet skulle nå sin bane var 50 prosent. Han understreket at det ville bli regnet som en seier hvis raketten bare kom seg forbi oppskytingstårnet og uten å bli sprengt på utskytingsrampen.

Starship er laget for å kunne være gjenbrukbar, noe som vil gjøre det mulig å foreta oftere oppskytinger og til langt lavere kostnader, på samme måte som SpaceX' mindre, eksisterende Falcon-raketter.

Ikke en eneste bit kunne reddes fra Starship. Hvis testen derimot hadde fått en vellykket gjennomføring, var planen at Starship skulle styres ned i Stillehavet nær Hawaii.

Det er ikke første gang et Starship-fartøy eksploderer, flere tidligere tester har endt dramatisk. Den amerikanske romfartsorganisasjonen Nasa har likevel tro på at fartøyet etter hvert kan bli til å stole på. Nasa tildelte i 2021 selskapet en kontrakt som ifølge Washington Post er verdt 24 milliarder kroner.

Frossen ventil



Opprinnelig skulle raketten bli sendt ut i verdensrommet mandag, men testen ble da avbrutt som følge av en frossen trykkventil.

Gigantraketten består av to deler. Den er i sin helhet over 120 meter lang, og torsdagens prøveflyging var den første der begge delene av raketten skulle testes i samspill med hverandre.

Romfartøyet er del av Nasas Artemis-prosjekt som skal sende astronauter til månen. SpaceX eies av Elon Musk, og planen er at Starship-raketter senere skal sende både mennesker og last til månen og Mars.

I 2020 ble SpaceX det første private selskapet som klarte å sende mannskap til Den internasjonale romstasjonen (ISS). Med det ble også USAs evne til å sende astronauter fra amerikansk jord gjenopprettet – for første gang siden romfergeprogrammet ble avsluttet.