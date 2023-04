Medier: Biden planlegger valgkunngjøring neste uke

Ifølge en kilde Reuters har snakket med kan en formell kunngjøring komme tirsdag. Det er dagen da det er fire år siden Biden startet 2020-valgkampen.

Reuters-kilden tar imidlertid forbehold og sier at det nøyaktige tidspunktet for en kunngjøring ikke nødvendigvis er fastlåst.

Washington Post har snakket med tre kilder som sier det samme.

Det hvite hus vil ikke svare på Reuters' henvendelser om kommentarer til saken. Washington Post får følgende svar:

– Det jeg kan si er at enhver kunngjøring eller noe som helst annet knyttet til 2024 slett ikke vil komme herfra, sier Bidens pressetalskvinne Karine Jean-Pierre til avisen.

Det demokratiske partiets nasjonalkomité (DNC) vil uttale seg overfor verken Reuters eller Washington Post.

Biden har siden slutten av fjoråret sagt at han har til hensikt å stille til gjenvalg, men så langt har noen formell kunngjøring uteblitt. Det har skapt tvil blant partifellene om at en av verdens eldste ledere bør forplikte seg til en fire år lang ny periode. Biden vil være 86 år gammel på slutten av en eventuell periode nummer to.

76 år gamle Donald Trump kunngjorde i fjor høst at han blir med i kampen om å bli Republikanernes presidentkandidat. USA kan stå overfor en uvanlig presidentvalgkamp dersom de to aldrende mennene atter en gang skal knive om makten i USA.