Buzzfeed legger ned nyhetsredaksjonen

Beslutningen kommer fram i et notat fra selskapets grunnlegger og administrerende direktør Jonah Peretti til de ansatte.

– Vi reduserer vår arbeidsstyrke med rundt 15 prosent i dag og starter prosessen med å stenge Buzzfeed News, sier Peretti i notatet.

Rundt 180 personer rammes av nedskjæringene i Buzzfeed, hvorav 60 stillinger i nyhetsavdelingen, ifølge The New York Times ' kilde. Nettmedieselskapet vil angivelig tilby jobb i Huffpost eller i Buzzfeed.com til et drøyt titall av dem.

Buzzfeed-aksjen stupte over 20 prosent på Wall Street etter at nyheten ble kjent torsdag.

Peretti forklarer nedleggelsen med blant annet nedgang i tech-sektoren, koronapandemien, lavere kapital og fall i annonsemarkedet. Samtidig erkjente han at han har «overinvestert i Buzzfeed News fordi han elsker arbeidet og oppdraget deres så høyt»

Ifølge Peretti vil selskapet fra nå av vektlegge nyhetsproduksjonen på nettstedet HuffPost.

Buzzfeed News startet opp i 2011 og har blant annet fått Pulitzer-prisen for internasjonal reportasje. I 2016 hadde mediet 20 gravejournalister, men de siste årene har redaksjonen vært rammet av kraftige nedskjæringer.