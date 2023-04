– Ukraina har en rettmessig plass i den euroatlantiske familien. Ukraina hører rettmessig til i Nato, og over tid vil vår støtte hjelpe til å gjøre det mulig, sa Stoltenberg.

Nato-sjefens besøk i Ukraina torsdag er hans første siden Russland startet sin fullskala invasjon av landet 24. februar i fjor, men er det fjerde besøket siden han ble generalsekretær i forsvarsalliansen i 2014.

Stoltenberg understreker at et flerårig støtteinitiativ vil hjelpe det ukrainske militæret å gå vekk fra utstyr og doktriner som stammer fra sovjettiden. Dette vil gjøre det lettere å samarbeide med Nato-land, noe Stoltenberg mener er et bevis for Natos langsiktige forpliktelser til Ukraina.

Etterlyser Nato-invitasjon

– Vi vet ikke når denne krigen vil ta slutt, men vi vet at russisk aggresjon er et giftig mønster som må stoppes, sa Stoltenberg.

Han understreker at Nato-landene må fortsette å støtte Ukrainas militære økonomisk.

Zelenskyj luftet også ønsket om at Ukraina bør bli med i forsvarsalliansen. På pressekonferansen med Stoltenberg etterlyste han en direkte invitasjon til medlemskap.

– Nå, når flertallet av folk i Nato-land og flertallet av ukrainere støtter vår inntreden i alliansen, er det på tide å ta den riktige avgjørelsen, sa Zelenskyj.

Misnøye i Russland

Nato-samtalene mellom Zelenskyj og Stoltenberg ble derimot dårlig mottatt i Russland.

Kreml-talsmann Dmitrij Peskov sier Russland føler seg truet av et mulig ukrainsk Nato-medlemskap og omtaler det som en «alvorlig og betydelig fare» for Russlands sikkerhet, ifølge nyhetsbyrået DPA.

Russland har gjennom krigen hevdet at invasjonen har som formål å demilitarisere Ukraina, og har vist stor misnøye med Vestens våpenleveranser til landet. Flere ganger har russiske myndigheter anklaget Nato for å la seg bli dypere trukket inn i krigen.

Ukjent besøk

Stoltenbergs besøk i Kyiv var ikke meldt på forhånd og ble først kjent da en journalist fra avisen Kyiv Independent oppdaget og fotograferte ham under en seremoni på St. Mikaels plass i sentrum av byen torsdag formiddag.

Bildene ble lagt ut på Twitter og viser Stoltenberg omgitt av livvakter der han står med bøyd hode foran en krans og en rekke av uniformerte soldater.

Stoltenberg besøkte også Kyiv-forstaden Butsja, som har vært åsted for noen av de verste forbrytelsene gjennom krigen, før pressekonferansen med Zelenskyj. Over 400 sivile ble funnet drept i byen da den ble frigjort av ukrainske styrker i mars i fjor.

Russland etterforskes for krigsforbrytelser i Butsja, og Ukraina har beskrevet drapene på sivile som et folkemord.