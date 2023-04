USA og Mexico søker sammen om fotball-VM for kvinner i 2027

Det skriver det amerikanske fotballforbundet (US Soccer) på Twitter.

– Sammen til 2027. USA og Mexico vil søke om å arrangere VM i 2027, står det i meldingen.

USA arrangerte fotball-VM for kvinner i 1999 og 2003. Mexico har ikke vært vertskap for turneringen før.

– Å arrangere verdensmesterskapet for kvinner i 2027 gir oss en unik mulighet til å avslutte to historiske år med fotball-VM i Concacaf-regionen, og hjelpe oss med å fortsette å utvikle idretten i våre konføderasjonsforbund, sier USAs fotballpresident Cindy Parlow Cone i en uttalelse, gjengitt av AS.

Mexico og USA skal også sammen med Canada arrangere herrenes fotball-VM i 2026.

Belgia, Nederland og Tyskland har også gått sammen om å søke om å få arrangere fotball-VM i 2027.