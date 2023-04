Biden og McCarthy i tvekamp om gjeldstaket som kan gjøre USA statsbankerott

De to kamphanene har denne uken utkjempet kampen på hver sin arena: McCarthy dro til Wall Street og forklarte børsmeglerne der hvordan han bare vil øke gjeldstaket hvis utgiftene også kuttes.

USAs gjeldstak er i dag på 31.400 milliarder dollar. McCarthey ser for seg å øke gjeldstaket med 1.500 milliarder dollar. Samtidig vil han kutte offentlige utgifter med tre ganger så mye som det. Han la fram detaljene om dette i Kongressen onsdag. Biden og Demokratene i Senatet sier etter all sannsynlighet nei til dette.

Biden slo tilbake samme dag. Da besøkte presidenten en fagforeningshall i Maryland for å lange ut mot det han omtaler som Republikanernes forsøk på å ta USAs betalingsevne som gissel.

– Mens jeg er her i denne fagforeningshallen med dere, dro lederen av Kongressen, Kevin McCarthy, til Wall Street for to dager siden for å legge fram sin Maga-økonomiske visjon, sa Biden ifølge talen som ble offentliggjort på forhånd.

Økonomisk politikk i Maga-klær

Maga er kallenavnet på den delen av Det republikanske partiet som støtter Donald Trump og hans ideer. Det stammer fra slagordet «make America great again».

Biden mener denne ideologien farger republikanernes forslag om å øke gjeldstaket.

– Folkens, det er ikke noe annet enn den samme gamle nedsildringsøkonomien kledd opp i Maga-klær. Men det er enda verre, sa Biden.

De to lederne har tilsynelatende gått i skyttergraven. De må enes om et kompromiss for å holde USAs økonomi oppegående, men foreløpig langer de ut mot hverandre og holder fast ved sine ufravikelige standpunkter.

Det har så langt ikke vært noen forhandlinger mellom leirene. McCarthy anklager Biden for å snuble inn i en situasjon der USA ikke kan betale sine regninger, bare fordi han ikke vil møte sin republikanske motpart.

– Biden har et valg: Kom til forhandlingsbordet og slutt opp med det politiske spillet, eller holde seg for ørene, nekte å forhandle og føre USA inn i den første statsbankerotten i historien, sier McCarthy.

Vil se budsjettet

Biden kontrer med å si at McCarthy allerede har truet med å være den første kongresslederen som slutter å betale USAs regninger hvis han ikke får det han vil ha i budsjettet.

Det hvite hus påpekte onsdag at de ikke engang har sett noe til Republikanernes budsjett.

Hvis Kongressen, der Republikanerne har flertall, ikke blir enig med Biden om en avtale om gjeldstaket de neste ukene, havner USA i samme situasjon som for eksempel Sri Lanka var i da landets økonomi kollapset i fjor. USA kan da ikke betale regningene sine - på norsk kalt statsbankerott.

McCarthy er under press fra sine egne i Kongressen. Han har bare et syltynt flertall bak seg og måtte kjempe i det lengste for å bli valgt som leder. Han sier at enhver økning i gjeldstaket må skje samtidig med at utgiftene kuttes.

Biden sier imidlertid at utgiftskutt vil legge press på myndighetenes evne til å innfri sine grunnlovsfestede forpliktelser. Det vil skade middelklassen, mener Biden.

Lite kontakt

De to kamphanene husker begge tilbake til 2011. Da var Biden visepresident og McCarthy fersk i republikanernes lederskap. Etter en langvarig politisk krise – kalt gjeldstakkrisen i 2011 – ble de to partiene enige om en ny lov som skulle hindre lignende kriser i framtiden.

Markedene antar at det blir en ny avtale nå også. Men så langt har det vært lite kommunikasjon mellom partene, bortsett fra et møte i starten av februar. Det hvite hus prøver i stedet å legge press på Republikanerne om at de må legge fram sitt budsjett og vise hvor de vil ta kuttene.

– Hvis McCarthy ikke endrer kurs, fører han USA inn i statsbankerott for første gang i historien, sier Senatets flertallsleder, demokraten Chuck Schumer.