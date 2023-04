67 millioner barn falt ut av vaksineringsprogrammer på grunn av covid-19

Under pandemien ble det til tider et stort press på alle lands helsesystemer. Helsepersonell ble omprioritert til covid-19-vaksinering, det kunne være stor mangel på personell, og folk måtte dessuten i stor grad også holde seg hjemme.

Resultatet ble at vel 67 millioner barn falt ut av vaksineringsprogrammer mellom 2019 og 2020. 48 millioner av disse er såkalte «nulldose-barn», noe som betyr at de aldri har fått en eneste vaksine.

– Over et tiår med hardt opparbeidet fremdrift i rutinemessig gjennomføring av vaksineringsprogrammer for barn er blitt utvasket, står det i rapporten som ble lagt frem natt til torsdag norsk tid.

Barn som ble født rett før og under pandemien, er nå i ferd med å passere den alderen der de normalt ville ha blitt vaksinert.

Det blir utfordrende å komme tilbake på sporet, påpeker Unicef i rapporten.,

I 2022 doblet antall tilfeller av meslinger seg, og antall barn som ble lammet av polio, økte med 16 prosent på grunn av stansen i programmene.