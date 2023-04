Kilder: Biden planlegger møte med donorer til valgkampen

Biden-medhjelpere skal ha begynt å planlegge en lenge ventet kunngjøring av presidentens forsøk på å bli Det demokratiske partiets presidentkandidat og kjempe om gjenvalg i 2024-valget.

10. april sa Biden i et intervju med NBC Today at han vil stille til gjenvalg som demokratenes presidentkandidat og at han skal starte opp valgkampen «relativt snart».

Men han har ikke kommet med noen offentlig kunngjøring ennå.

Biden har også tidligere sagt han har til hensikt å stille, uten at det er sagt offisielt. Både han og visepresident Kamala Harris har sagt at de i så fall stiller sammen igjen.

Ifølge Reuters-kilder kan 80-åringen komme med en offentlig kunngjøring i løpet av de kommende dagene, men kildene opplyser også at det er mulig at en kunngjøring fortsatt kan ligge langt frem i tid.