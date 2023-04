Tre siktet etter masseskyting i barnebursdagsfeiring i Alabama

En 20 år gammel mann ble onsdag pågrepet og siktet for drap, opplyser påtalemyndigheten. Tidligere på dagen ble en 16 år gammel gutt og en 17 år gammel gutt pågrepet og siktet for drap.

Av hensyn til etterforskningen kunne påtalemyndigheten onsdag ikke si noe om mulig motiv. Fire personer ble drept og 32 andre såret i skytingen i lørdagens skyting.

Annette Allen sa i helgen til lokalavisen Montgomery Advertiser at hennes barnebarn Phil Dowdell var blant de drepte. Han var til stede for å feire sin søsters 16-årsdag i et dansestudio i byen.

– Hva er det som har skjedd i landet vårt når barn ikke kan gå på bursdagsfest uten frykt, sa president Joe Biden i en uttalelse søndag.

Biden kaller økningen i skytevold i USA skandaløs og uakseptabel, og oppfordrer Kongressen til å vedta strengere våpenlover.

Så langt i år har det vært 165 slike episoder, ifølge Gun Violence Archive. Gruppen definerer en masseskyting som en hendelse der fire eller flere personer blir skutt eller drept, og der gjerningspersonen ikke regnes med.

Ifølge en database som nyhetsbyrået AP og USA Today står bak i samarbeid med Northeastern University, har det vært 17 masseskytinger i USA så langt i år. Denne definisjonen av masseskyting går ut på at fire eller flere personer blir drept, uten at gjerningspersonen medregnes.