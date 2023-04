Tusener på flukt fra Sudans hovedstad – sier det ligger lik i gatene

I en uttalelse fra ambassadene til Norge, USA og flere andre land , heter det at det har vært angrep rettet mot sivile, diplomater og nødhjelpsaktører.

– Vi fordømmer på det sterkeste volden, skriver ambassadene.

De ber den paramilitære gruppen RSF og hæren om å avslutte kamphandlingene uten noen vilkår.

– Mye av kampene har skjedd i urbane områder, inkludert i Khartoum, skriver ambassadene.

Tusener innesperret

Kampene mellom RSF og den sudanske hæren brøt ut lørdag morgen. Tusener er innesperret i leiligheter og hus, ofte uten vann og strøm.

Nå ber utenriksstasjonene om at kampene ikke eskalerer for å beskytte sivile, samt også diplomater og humanitære aktører i Sudan.

Sammen med Norge har Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan, Nederland, Polen Korea, Spania, Sveits, Sverige, Storbritannia og USA sagt ifra i en felles uttalelse.

– Vi ber spesifikt om at de kjempende partene strengt etterlever sine forpliktelser under internasjonal lov om å beskytte sivile, diplomater og humanitære aktører, skriver ambassadene.

Nye påstander om våpenhvile

Onsdag ettermiddag hevdet RSF å gi grønt lys til en våpenhvile fra onsdag klokken 18. Også tirsdag sa en RSF-leder at de inngikk våpenhvile, som ikke ble holdt.

Sudans hær har så langt ikke kommentert våpenhvilen.

Ambassadene skriver at det må komme en langsiktig løsning i Sudan.

– Det er tidskritisk og kan bare bli oppnådd gjennom fredelig politisk dialog, skriver ambassadene.

Døde mennesker på gaten

Ifølge vitner på stedet er det døde mennesker i gatene. Utenlandske diplomater er blitt angrepet og FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths sier at de har mottatt meldinger om blant annet seksuell vold mot hjelpearbeidere.

Mange flykter nå hovedstaden.

– Hvis denne krigen ikke stopper, så blir det umulig å leve i Khartoum, sier 33-åringen Alawaya Al-Tayeb til AFP på vei ut av hovedstaden.

– Jeg prøver å skjerme barna for de omkomne på gaten, legger hun til.

Videre sier hun at hennes barn er i sjokk og trenger behandling etter det de har sett.

Også 43-åringen er på vei ut av byen. Mohamed Salah jobber for staten og føler ikke han kan bo i hovedstaden akkurat nå.

– Vi er på vei til Madani for å bo sammen med slektninger. Vi har vært redd for at krigere vil storme huset vårt, sier Saleh.