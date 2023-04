Lavprisselskapet har også planer om å bli Ukrainas største flyselskap. Før Russlands fullskala invasjon var Ryanair nest størst i det ukrainske luftrommet.

Nå varsler Ryanair-sjef Michael O'Leary at de er klare til å fly igjen innen to uker etter at sikkerhetssituasjonen åpner for det.

Han mener at fly blir svært viktig i gjenoppbyggingen av Ukraina.

– Russerne kommer antakelig til å sprenge veier og broer når de gjør retrett, sier O'Leary.