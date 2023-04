De to mennene blir omtalt som Azamat Uldarov og Alekseij Savitsjev av menneskerettsgruppen Gulagu.net, som blant annet har hjulpet den antatte Wagner-avhopperen Andrej Medvedev til Norge.

I videoen sier Uldarov at han handlet på ordre.

– Med denne hånden utførte jeg en ordre. Jeg drepte barn. Men du må forstå, det var etter ordre. Vi ble gitt en ordre om å drepe alle. Hun skrek, hun var et lite barn, kanskje seks år, og jeg skjøt for å drepe, sier han.

– Jeg skulle ikke la noen slippe unna. Ingen. Det var en ordre om å drepe alle, sier han.

Ledere i Wagner-gruppen har sagt at de to mennene ble presset og betalt av menneskerettsgruppa for å si det de sa. Vestlige analytikere sier imidlertid at historien deres høres troverdig ut.

– De er ikke ute av Russland, de er i Russland og innrømmer det som tilsynelatende er krigsforbrytere, sier forsvarsanalytiker Michael Clarke til Sky News.

Han sier det er usannsynlig at de er presset eller bare ønsker oppmerksomhet. Dersom de to mennene nå forlater Russland, kan de bli pågrepet, sier Clarke.

Se video: Dette er restene av Bakhmut – hovedsete for krigens blodigste slag