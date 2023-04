USA jobber for svensk natomedlemskap før sommeren

Austin var onsdag på besøk i Sverige og ble tatt imot av den svenske forsvarsministeren Pål Jonson på Muskö marinebase sør for Stockholm. Det er over 20 år siden en amerikansk forsvarsminister sist besøkte Sverige.

– USA jobber iherdig for et raskt natomedlemskap for Sverige. Jeg ser fram til å kalle dere en alliert om kort tid. Jeg ser dette som svært viktig, sa Austin.

Han la til at Sverige har mye å tilføre Nato.

– Sverige har et svært profesjonelt forsvar. Svenske og amerikanske styrker øver sammen og styrker sin interoperabilitet, sa Austin.

Under besøket skal Austin inspisere svenske ubåter, korvetter og flystridskrefter. Samtalene vil dreie seg om tosidig forsvarssamarbeid, støtten til Ukraina og sikkerhetsforsikringer som Sverige har fått av USA.

De to landene skal også drøfte et forsterket samarbeid som åpner for forhåndslagring av utstyr og raskere og mer effektiv amerikansk støtte i tilfeller av krise og krig.