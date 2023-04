Sør-Korea åpner for mulig militærhjelp til Ukraina

Det uttaler Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol i et intervju med Reuters i anledning neste ukes statsbesøk til USA, der Yoon skal møte USAs president Joe Biden for å markere 70 års allianse mellom de to landene.

Landet har til nå motsatt seg bevæpning av Ukraina.

– Hvis det oppstår en situasjon som verdenssamfunnet ikke kan se gjennom fingrene med, som et omfattende angrep på sivile, massakre eller alvorlige brudd på krigslovene, kan det bli vanskelig for oss å insistere på bare å gi humanitær eller økonomisk støtte, sier Yoon.

I intervjuet snakker Yoon også om Nord-Korea.

– Hvis det bryter ut atomkrig mellom Sør- og Nord-Korea, vil det trolig ikke være noe som berører bare de to partene. Hele det nordøstlige Asia kan trolig bli omgjort til aske. Det må stoppes, sier Yoon.

Han er åpen for samtaler med Nord-Korea, men kritiserer tidligere regjeringers «overraskelsesmøter» med Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Den type møter har ikke ført til oppbygging av tillit mellom partene, mener Yoon.

Yoon snakker også om Kina og Taiwan. Han gir uttrykk for økt bekymring over situasjonen i Taiwanstredet.

– Spenningen har utviklet seg på grunn av forsøk på å endre status quo med makt. Vi må sammen med verdenssamfunnet motsette oss endring. Taiwan-saken handler ikke bare om Kina og Taiwan, men er i likhet med Nord-Korea en global sak, sier Yoon.