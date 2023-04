Ron DeSantis trapper opp kulturkampen mot Disneyworld

Republikaneren DeSantis er guvernør i delstaten. Det siste året har han økt presset og fjernet flere av Disneyworlds rettigheter, noe som kan sies å være uvanlig for en markedsliberal republikaner.

Striden mellom Disney og guvernøren startet i fjor, da Disney offentlig motsatte seg delstatens nye forbud mot å undervise i seksualitet og kjønnsidentitet fra førskole til 3. trinn, en lov som kalles «Don't Say Gay» blant kritikerne. DeSantis gikk i bresjen for loven.

Siden har fornøyelsesparken fått flere politiske angrep rettet mot seg. Mandag kunngjorde DeSantis det hittil siste framstøtet i striden, hvor han la fram planer om fjerne Disneyworlds rett til å gjennomføre sikkerhetskontroller av attraksjoner selv. Et lovforslag i saken er ventet innen kort tid.

Disney rister på hodet av forslaget og sier i en uttalelse at deres inspektører er de beste i bransjen.

Til kamp mot verdiliberale

Ron DeSantis ventes å stille som presidentkandidat i 2024. I så fall kommer han til å bli den argeste motstanderen til Donald Trump i republikanernes presidentkamp. DeSantis har gått hardt ut mot venstreorienterte aktivister i saker om såkalt identitetspolitikk og «woke», noe som synes å ha vært virkningsfullt i mobilisering av konservative velgere.

Blant annet har DeSantis skrevet under på en lov som opphevet Disneyworlds særstatus som distrikt med tilnærmet selvstyre. Det er en ordning som fornøyelsesparken har hatt siden 1967, hvor parken blant annet kan bygge nye attraksjoner og bygninger uten å søke om tillatelse.

Loven innebærer at fem av medlemmene i styret til fornøyelsesparken ble byttet ut med medlemmer som er lojale mot DeSantis. Men før de nye styremedlemmene kom på plass, gjorde det forrige styret endringer som kan minne om «brent jords taktikk» – ved å forskyve makt fra styret til ledelsen i Disney.

Dermed har de nye medlemmene mindre makt enn DeSantis trolig så for seg. Mandag omtalte han endringene som ulovlige, og han hevder at maktforskyvingen vil bli omgjort allerede neste uke.

Disney hevder at endringene har vært planlagt i lang tid.

Vil forby munnbindpåbud

Med innflytelsen som DeSantis vil skaffe seg i Disneyworld, foreslår han å selge unna noe av den store eiendomsmassen. Han nevner en offentlig park, en konkurrerende fornøyelsespark eller et fengsel som mulige forslag til å utnytte eiendommen.

– Jeg tror mulighetene er endeløse, sier han.

Han vil også at det nye styret skal sørge for at Disneyworld aldri igjen kan innføre påbud om å ha på munnbind i parken, slik det var i under pandemien.

I USA ble bruk av munnbind et tungt politisk symbol, der mange konservative nektet å følge regler om munnbind.

Disney-striden har befestet DeSantis' posisjon som en såkalt kulturkriger. Det har gjort ham svært populær blant mange republikanere, og han vil trolig bruke samme politiske strategi fram mot valget i 2024.