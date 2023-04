Nord-Koreas beordrer planlagt oppskyting av spionsatellitt

I desember gjennomførte Nord-Korea det som ble beskrevet som en viktig siste fase i testingen av en spionsatellitt. Da uttalte myndighetene at forberedelsene til oppskyting skulle være klare i april.

Tirsdag uttalte Kim at planen er i rute. Han kunngjorde ingen dato for når satellitten skal sendes opp, men sa ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA at produksjonen av satellitten er fullført.

Under tirsdagens besøk i det nordkoreanske romfartsbyrået sa Kim at han har beordret utplassering av flere spionsatellitter som skal gå i ulike baner for å styrke Nord-Koreas evne til overvåking.

– Å innhente informasjon i sanntid om fiendtlige styrker er den viktigste oppgaven, sa Kim.