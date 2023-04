Netflix med blandet resultat - legger ned DVD-tjeneste

Netflix' omsetning i første kvartal steg nesten 4 prosent fra samme kvartal i fjor, til 8,2 milliarder dollar.

Overskuddet falt rundt 18 prosent i samme periode, til 1,3 milliarder dollar.

En økning på 1,75 millioner abonnenter står i sterk kontrast til tapet av 200.000 abonnenter på samme tid i fjor. Men abonnentveksten i årets første kvartal var likevel lavere enn ventet.

Netflix påpeker at det totale antallet abonnenter i første kvartal nådde rekordhøye 232,5 millioner og at selskapets reklamefinansierte gratistjeneste, som fortsatt er i startgropen, gjør det bra.

I inneværende kvartal planlegger Netflix å starte utrulling av en tjeneste der folk kan dele passord med hverandre, mot betaling.

Netflix kunngjorde tirsdag at selskapet avvikler DVD-utlånstjenesten etter 25 års drift. Utlånstjenesten var den opprinnelige forretningsmodellen for selskapet, som ble etablert i 1997. Netflix viser til at antallet kunder som betaler for å få tilsendt fysiske DVD-er i posten, er fallende og at denne æraen derfor er over.

– DVD banet vei for strømming og sørget for at mye av det vi startet opp, kommer til å fortsette langt inn i fremtiden, skriver Netflix i et brev til aksjonærene.