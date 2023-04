Absolut stanser Russland-eksporten etter kritikk

– Vi kan ikke eksponere dem for massiv kritikk i alle dets former, skriver selskapets toppsjef Stephanie Durroux i en uttalelse på Absoluts hjemmeside.

Det framgår ikke av uttalelsen om eksportstansen også gjelder eierselskapets Pernod Ricards produkter.

Den 11. april ble det meldt at Absolut Company og deres eierselskap skulle gjenoppta sin eksport til Russland. Beslutningen ble møtt med skarp kritikk fra flere hold, og flere utesteder har stanset salget av selskapets produkter.

– Jeg tror veldig mange forbrukere synes det er veldig rar oppførsel, sa statsminister Ulf Kristersson i en kommentar. Han erkjente at selskapet ikke brøt noe forbud ved å gjenoppta eksporten, men understreket likevel at hvert enkelt selskap har et individuelt ansvar som forbrukerne forventer at de lever opp til.

Tirsdag kom også meldinger om at kornprodusenter vurderte mulighetene for å stanse sine leveranser til vodkaprodusenten.