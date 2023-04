Apple åpnet sin første butikk i India

Cook åpnet personlig dørene og ønsket de aller første kundene velkommen, mens de ansatte jublet. Da hadde allerede hundrevis av Apple-entusiaster stått lenge i kø. Mange hadde overnattet for å sikre seg en god plass i køen.

Åpningen underbygger den amerikanske teknologigigantens økende satsing på det sørasiatiske markedet og som et alternativ til kinesisk teknologi. Etter Kina er India det landet med flest mobiltelefonbrukere i verden.

Apple lanserte sine produkter for salg i India i 2020, men dette var kun via nettsalg. Allerede senere denne uka åpner Apple sin andre indiske filial, i hovedstaden New Delhi.