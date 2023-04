Kina testet nytt våpen: Resultatene overrasket

For å forbedre treffsikkerheten av langdistansevåpnene sine, skal Kina ha benyttet seg av kunstig intelligens (KI). Dette skal også kunne redusere kostnadene for krigføring, ifølge forskere som har jobbet på saken for Folkets Frigjøringshær (PLA).

Det skriver South China Morning Post (SCMP).

Kina skal ha utført flere tester under varierte forhold i juli i fjor. Her skal forskerne ha konkludert at det KI-drevne våpenet kan treffe mål på størrelse med mennesker fra 16 kilometers hold.

Overrasket over presisjonen

Presisjonen kineserne oppnådde under testene skal ha overgått deres forventninger, og var mye bedre enn noe annet større våpen som brukes i dag, ifølge bilder som viser frem blinkskuddene.

Prosjektets leder, professor Wang Jiang fra Beijing Institute of Technology, hevder flere forskere har benyttet seg av kunstig intelligens for å undersøke hvordan de kan forbedre prosjektilets veibane etter avfyring.

Ifølge disse bildene, som er tatt av målskivene fra kinesernes våpentest, skal Kinas våpen, drevet av kunstig intelligens, ha truffet blinken fra flere kilometers hold. Foto: Beijing Institute of Technology

Smart-prosjektiler taper kampen

Tradisjonelle prosjektiler kan lande rundt hundre meter fra målet. En mer presis løsning har vært smartprosjektiler, som er blitt mer ettertraktet av militæret i både Kina, USA og andre land, ifølge SCMP. Dette er prosjektiler hvor man kan gjøre små retningsjusteringer underveis.

Når en smart-prosjektil blir avfyrt, er den nødt til å samle inn og analysere flere typer data for å finjustere kursen sin. Variabler som vind, temperatur og lufttrykk kan påvirke presisjonen så mye at prosjektilet bommer på målet sitt med flere titalls meter.

Sett i lys av disse kravene, er prosessoren ofte nødt til å overse dyrebar data for å gjennomføre sine kalkulasjoner i tide, noe som påvirker hvor treffsikkert våpenet faktisk er.

Kappløp

I motsetning til smart-prosjektilene, tilbyr kunstig intelligens muligheten til å hente inn denne dataen mye raskere, og også uten å overse dyrebar data, ifølge Wang.

Kina og USA befinner seg i et kappløp om å utvikle smart-prosjektiler for å kutte kostnadene av krigføring. Prosjektiler er mye billigere enn missiler, og kan produseres raskere i større mengder.