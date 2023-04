Trump får ikke utsettelse i injurierettssak

Injuriesaken ble reist av E. Jean Carroll, en tidligere spaltist i magasinet Elle, etter at Trump hadde nektet for at han angivelig voldtok henne på 1990-tallet. Carroll har hevdet at han voldtok henne i et prøverom i en klesbutikk.

Det pågår allerede en sak om et tidligere, sivilt søksmål hun har reist mot ham for injurier. Trump har avvist alle anklagene.

Den tidligere presidenten har forsøkt å få rettssaken utsatt i fire uker, men mandag ble ønsket hans avvist av en dommer i New York.

Rettssakens startdato er satt til 25. april.