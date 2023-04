Sunak etterforskes av Parlamentet

Ifølge en melding som er lagt ut på Parlamentets nettsider, er årsaken til etterforskningen spørsmål rundt mulig interessekonflikt.

En talsperson for Sunaks kontor sier at etterforskningen dreier seg om konas eierinteresser i et selskap som driver barnehager.

– Vi vil mer enn gjerne bistå kommisjonslederen med å klargjøre hvordan dette har blitt åpent erklært som en interesse, sier talspersonen til The Guardian.

Det var opposisjonspartiet Liberaldemokratene som ba om en gransking etter medieoppslag som meldte at Sunaks kone Akshata Murthy var aksjonær i et selskap som dro nytte av regjeringens disposisjoner i statsbudsjettet.

På nettsidene til kommisjonen står det at Sunak er under etterforskning for brudd på ordensreglenes paragraf 6.

Den slår fast at alle medlemmer av parlamentet alltid må være åpne og ærlige om relevante interesser de har i saker som behandles i Parlamentet eller dets komiteer.