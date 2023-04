Ukraina har så langt ikke kommentert påstanden, og opplysningene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Russland har de siste dagene sagt at Bakhmut er omringet, og at ukrainske styrker er sperret inne i byen. Ukrainske myndigheter har avvist dette.

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin mener på sin side at det er for tidlig å si at russerne har omringet byen.

Bakhmut hadde en befolkning på 70.000 mennesker før Moskva startet sin offensiv. Både Russland og Ukraina antas å ha lidd store tap i kampene, til tross for at analytikere sier at byen har liten strategisk verdi.

Se video:Ukrainske soldater kjemper i Bakhmut.