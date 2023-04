Flere land innfører importforbud av ukrainsk korn – «uakseptabelt», svarer EU

Bakgrunnen for importforbudet er at korn fra Ukraina på grunn av logistikkproblemer har stanset opp i det polske markedet i stedet for å bli fraktet videre til andre land. Det har ført til prisdumping og store problemer for polske bønder.

I går valgte også Ungarn å innføre et importforbud for å beskytte sitt eget landbruk. Mandag fulgte Slovakia etter med et midlertidig importforbud.

Ungarn har varslet at de vil forlenge forbudet utover den gjeldende fristen – 30. juni – om ikke EU kommer med tilstrekkelige tiltak for å beskytte ungarske bønder.

EU har kalt importforbudene «uakseptable» og sagt at handelsspørsmål avgjøres på EU-nivå. En høytstående EU-kilde opplyser mandag til nyhetsbyrået Reuters at de vil holde et møte i løpet av uka for å komme fram til en løsning.

Ukrainas landbruksminister Mykola Solskij sier landet vil forsøke å sikre at korn og andre landbruksprodukter igjen kan fraktes gjennom Polen.