Det gjelder grupper som hotell- og restaurantarbeidere og renholdere, opplyser LO til NTB.

Leder i Norsk Industri Stein Lier-Hansen sa mandag til NRK at alle ville fått reallønnsvekst med skissen som riksmekler Mats Wilhelm Ruland la fram i helgen.

Men det er ikke sant, sier en kilde i LO til NTB.

– Vi ville fått tapt kjøpekraft for store grupper, som ikke hadde nådd 4,9 prosent, sier kilden.

– Dette er lavlønnsgrupper som ofte ikke har lokal forhandlingsrett, og dermed ikke ville klare å fylle opp, sier vedkommende.

Avviser 5,2 prosent

LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier et tilbud om faktisk lønnsøkning på 5,2 prosent ville vært et godt forhandlingsresultat med NHO.

LO-lederen bekrefter ikke tallet som er kommet ut som tilbudet som lå på bordet mellom partene i frontfaget da det ble brudd søndag. Hun omtaler NHOs opplysninger som et brudd på taushetsplikten og avviser at det var et faktisk tilbud om 5,2 prosent i lønnsøkning på bordet da forhandlingene ble brutt.

– Jeg registrerer at arbeidsgiversiden har valgt å bryte den lovpålagte taushetsplikten og gå ut med ett enkelttall som skal stamme fra riksmeklerens skisse, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik i en pressemelding fra LO.

– Jeg har verken tenkt å bekrefte eller avkrefte det tallet, men jeg vil si dette: 5,2 prosent ville vært et godt resultat hvis det var det våre medlemmer hadde fått i faktisk lønnsøkning. Det ville de ikke fått med det som lå på bordet, og derfor sa vi nei, skriver hun videre.

– Kommer løpende

Følsvik bekrefter at det var et gap i forhandlingene, og at det aldri ble nådd et nivå som ville gitt kjøpekraftforbedring for store grupper av LO-medlemmene. Hun omtaler avstanden mellom tilbudet som lå bordet, og det medlemmene faktisk ville fått utbetalt, for «lekepenger».

– Hvis NHO vil møte oss og snakke om et resultat som gir 5,2 prosent i faktisk lønnsøkning til alle våre medlemmer, da kommer jeg løpende til forhandlingsbordet, sier LO-lederen.