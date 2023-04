Sudan-ekspert frykter blodig borgerkrig: Folket fanget mellom barken og veden

Flere titall sivile er allerede døde, og folk er oppfordret til å holde seg hjemme. Norske organisasjoner har stanset sitt arbeid og utenriksminister Anniken Huitfeldt sier hun er bekymret for sine ambassadeansatte etter at den norske ambassadørens bolig ble truffet av en granat natt til søndag.

Samtidig er folket er fanget mellom den regulære hæren som sist kuppet makten i 2021 og har bånd til islamistene i landet, og den paramilitære styrken RSF, som er anklaget for krigsforbrytelser og massakrer i Darfur og politiske drap i revolusjonen i 2019.

Nå kjemper disse to gruppene om makten i Sudan i stedet for å samle seg om en sivil overgangsregjering slik de hadde lovet, forklarer Sudan-ekspert Gunnar M. Sørbø, som er professor ved Christian Michelsen-instituttet.

– Uansett hvem som kommer seirende ut av dette, er det ikke i interessen til dem som kjempet fram revolusjonen – som var ungdommen og folket, sier Sørbø til NTB.

– Ingen tegn til forsoning

Han var lørdag og søndag i kontakt med de han kjenner i Sudan. De fortalte at skytingen fortsatte selv i den tre timer lange våpenhvilen som var kunngjort av humanitære hensyn.

Uttalelsene fra hæren og RSF gir lite håp om en snarlig løsning.

– Det er ikke noen tegn til forsoning ennå. De har vært i tottene på hverandre i noen år, og så er de blitt enige om at de har fellesinteresser. Men nå er det mulig at det er for sent til at de kan komme hverandre i møte igjen, sier Sørbø.

Han sier det er veldig uavklart hvordan en eventuell borgerkrig mellom partene kan utspille seg.

– Det er ingen som kan si noe om styrkeforholdet mellom dem. Det er en del kamper i Darfur. Det er hjemområdet til RSF, og det er der de fleste av soldatene deres kommer fra, sier Sørbø.

Rik militsleder

RSF har flere etterlevere fra Janjaweed-militsen. RSF er anklaget for massakrer og voldtekter av sivile i Darfur, men også for flere hundre drap i forbindelse med revolusjonen i 2019.

– Det er umulig for oss å si hvem som har kontroll over hva og hvordan dette kommer til å ende. Det kan ta veldig lang tid fordi det sprer seg til flere ulike steder i Sudan, og det er også fare for at det sprer seg til naboland, sier Sørbø.

RSF ledes av Mohamed Hamdan Dagalo, kalt Hemedti, som er en av Sudans rikeste. Den rikdommen har han blant annet sikret seg ved å ta kontroll over gullgruver med våpenmakt.

Han har også sikret seg innflytelse i land som De forente arabiske emirater, mens hæren har støtte fra Egypt.

– Kan bli veldig ille for folk

Det som uansett er klart, er at befolkningen blir skadelidende.

– Hvis dette fortsetter med samme tyngde i Khartoum med en befolkning på minst åtte millioner, så kommer det til å bli veldig ille for folk flest. Butikker er stengt og strømmen er stort sett nede. Vannforsyningene er veldig redusert. Over tid vil dette få humanitære konsekvenser, sier Sørbø.

– Det rapporteres også at sykehusene er overfylt. I tillegg til at mange sivile er drept, er enda flere såret, sier han.

Han sier at en tenkelig løsning er at en av partene vinner fram på slagmarken og så blir presset til å støtte en sivil regjering. Den muligheten er størst hvis RSF vinner fram, mener han.

– Men den sivile regjeringen vil da sitte på Hemedtis nåde. Mange i Khartoum vil si at det er det minste ondet, sier Sørbø.

Hjelpeorganisasjoner: Dramatisk

Kirkens Nødhjelp og Flyktninghjelpen opplyser til NTB søndag at de har innstilt sitt arbeid i Sudan i overskuelig framtid.

Tre FN-arbeidere er blant de drepte i kamphandlingene som startet lørdag.

– Det viser faren ved å bevege seg ute. Deler av landet opplever aktive konfliktsituasjoner. Vi har hørt fra alle våre ansatte, og alle er fysisk uskadd, selv om folk er redde og opplever det som en veldig dramatisk situasjon, sier utenlandssjef Arne Næss-Holm i Kirkens Nødhjelp til NTB.

Han sier at arbeidet deres er blitt tvunget til å stoppe opp i overskuelig framtid, men at de vil sette i gang igjen så fort de kan. Når det kan skje, er umulig å si.

– De som dette går ut over til sjuende og sist, er det sudanske folket som igjen får oppleve en usikker situasjon, sier Næss-Holm. Han legger til at det er store behov som ikke blir dekket når humanitære organisasjoner og myndighetene må stanse sitt arbeid.

Huitfeldt: Svært bekymret

Den norske ambassadøren i Khartoum er uskadd etter granatangrepet mot boligen hans. Utenriksdepartementet opplyser at det per nå ikke er mulig å hente folk ut av Sudan.

– Natt til søndag ble ambassadørens bolig i Khartoum truffet av en granat. Ambassadøren er uskadd, men hendelsen førte til materielle skader. Vi har ingen grunn til å tro at ambassaden var mål. Dette er svært alvorlig og vi vil følge det opp, sier utenriksminister Huitfeldt.

Ambassaden har innført sikkerhetstiltak. Situasjonen er svært uoversiktlig og uforutsigbar, opplyser UD.

– Vi er svært bekymret for våre ansatte ved ambassaden i Khartoum og norske borgere som befinner seg i landet. Pågående luftangrep og voldsomme gatekamper gjør at det er risiko for at man havner i kryssild. Vi anbefaler alle nordmenn i Sudan å holde seg inne og i ro, sier utenriksministeren.