Japans statsminister mer populær

Kishida ble lørdag evakuert etter at en person kastet det som antas å ha vært en røykbombe på et utendørs arrangement der statsministeren holdt tale. Kishida slapp uskadd fra det.

En undersøkelse gjennomført av fjernsynsstasjonen ANN lørdag og søndag viser at 45,3 prosent av de spurte støtter Kishidas regjering. Det er en økning på 10,2 prosent fra en tilsvarende måling for en måned siden.

Men rundt 80 prosent av de spurte sier de ikke tror regjeringens plan om en mer barnevennlig politikk vil kunne bidra særlig til å løse landets lave fødselsrate. Rundt 60 prosent er uenig i at planene skal finansieres ved å legge byrden på skattebetalerne.

Kishida slet med fallende støtte fra folket på slutten av fjoråret, men nyere målinger viser at folk er blitt mer fornøyde med innsatsen hans. En måling gjennomført for avisen Mainichi denne helgen viste at Kishida nå støttes av 36 prosent av de spurte, opp fra 33 prosent i mars.