Minst 36 drept i antatt IS-angrep i Syria

19 av de drepte var sivile og de 17 andre var militssoldater som kjemper på regjeringens side, ifølge nye tall fra den britiskbaserte eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Angrepet skjedde nær byen Hama vest i landet søndag. Det ble først opplyst om 26 drepte, et tall som både SOHR og det syriske statlige nyhetsbyrået Sana oppga.

Trøffelsankere har gjentatte ganger vært ofre for vold. IS-tilhengere dreper og bortfører jevnlig folk som forsøker å tjene til livets opphold i det krigsherjede landet.

De syriske ørkentrøflene regnes for å være en delikatesse og selges for høye priser i det borgerkrigsherjede landet.

Myndighetene advarer hyppig folk om å drive den farlige praksisen med å sanke trøfler. Likevel drar hundrevis av fattige syrere hvert år mellom februar og april ut for lete etter trøfler i Syrias enorme ørkenområder, steder der jihadister skjuler seg og som også ofte er minelagt.

I et annet IS-angrep søndag ble fem gjetere drept og to bortført, ifølge SOHR. Det skjedde i Deir ez-Zor-provinsen øst i landet.

Siden februar i år har mer enn 230 mennesker, de aller fleste sivile, blitt dept i IS-angrep rettet mot trøffelsankere eller av landminer, ifølge SOHR.

IS kontrollerte for flere år siden store områder i Syria og Irak. IS er siden blitt bekjempet militært, men gjennomfører fortsatt angrep.