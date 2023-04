Fox News-rettssak i USA utsettes til tirsdag

Rettssaken skulle ha startet mandag. Men søndag besluttet dommer Eric Davis i delstaten Delaware at rettssaken i søksmålet som Dominion har anlagt, skal utsettes med én dag.

Retten oppgir ingen begrunnelse for utsettelsen, men kilder sier til Reuters at den skyldes at partene forhandler om et mulig forlik.

Dominion er blant de største produsentene av stemmeutstyr i USA. Selskapet har saksøkt Fox News for ærekrenkelser og krever 1,6 milliarder dollar, nærmere 17 milliarder kroner, i erstatning og oppreisning.

Sakens bakgrunn er at Fox News etter presidentvalget i 2020 hevdet at det var manipulert ved stemmemaskinene fra Dominion for å sikre at Joe Biden vant over Donald Trump.

Fox News mener søksmålet er et angrep på pressefriheten.

Rettssaken ventes å vare i seks uker.