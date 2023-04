Partene i Sudan enige om å åpne humanitær korridor

Hensikten er å sikre passasje av nødhjelp og andre humanitære saker. Korridoren skal etter planen åpne for første gang klokka 16 søndag.

Avtalen kommer på plass etter at den sudanske hæren gikk med på et forslag fra FN. Men en talsmann for hæren sier de forbeholder seg retten til å handle «dersom opprørsmilitsen bryter avtalen på noen som helst måte».

Tidligere på søndagen opplyste FNs matprogram (WFP) at de midlertidig har stanset arbeidet i landet etter at tre av deres ansatte ble drept på jobb i Darfur lørdag.