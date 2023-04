Filippa (13) funnet i live

Siste bilde av Filippa (13) før hun forsvant. Nå er hun funnet i live. Foto: Politiet

Den 32 år gamle mannen ble søndag ettermiddag pågrepet på samme adresse som jenta ble funnet på. Det er foreløpig ikke kjent hva han vil bli siktet for.

13 år gamle Filippa ble meldt savnet lørdag etter at hun ikke kom hjem som avtalt etter å ha fullført avisrunden sin. Store politiressurser ble satt inn for å lete etter jenta, og man antok det hadde skjedd noe kriminelt.

Søndag ettermiddag opplyste politiet at Filippa var funnet i live etter at politiet aksjonerte mot et bolighus. Den siktede 32-åringen ble pågrepet samme sted.

Politiinspektør Kim Kliver vedgår at budskapet han kunne gi til jentas familie er et litt annet enn han hadde regnet med å måtte gi. På en pressekonferanse søndag fortalte han at jenta er ved bevissthet, men har ingen andre detaljer om hennes helsetilstand eller hva som har skjedd med henne.

– Vi kan glede oss over at hun er funnet i live, men vi skal ikke bagatellisere det hun måtte være utsatt for, sier Kliver.

Politiet har også anholdt flere andre i saken, men politiet har ikke ville si noe mer om det.