Sør-Korea skjøt varselskudd mot nordkoreansk patruljebåt

Generalstaben i Seoul sier hendelsen skjedde lørdag. Den nordkoreanske båten krysset den nordlige kontrollinjen i sjøen mellom Koreahalvøya og Kina.

Etter at en hurtiggående båt fra Sør-Koreas marine skjøt varselskudd, snudde den nordkoreanske båten.

Nord-Korea anerkjenner ikke den maritime grenselinjen, som ble fastsatt av FN etter Koreakrigen for å hindre nye kamphandlinger mellom de to naboene.

Sørkoreanerne sier båten fra Nord-Korea kan ha vært på jakt etter en kinesisk fiskebåt som fisket ulovlig i området. Dårlig sikt bidro til at den sørkoreanske båten hadde et mindre sammenstøt med en kinesisk fiskebåt under oppdraget.