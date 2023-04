G7s miljøministre enige om raskere reduksjon av utslipp

Etter det to dager lange møtet i Sapporo sier ministrene at de skal «akselerere utfasingen av ukompensert fossilt brensel for å oppnå netto nullutslipp i energisystemer senest innen 2050».

Under møtet fikk Japan støtte for sin egen strategi som legger vekt på såkalt rent kull, hydrogen og kjernekraft for å sikre energisikkerheten i landet. Japan får i dag en tredel av sin energi fra kullkraftverk.

Det ble ikke satt noen konkrete tidsfrister utover fjorårets løfte om at strømproduksjonen i stor grad skal være fossilfri innen 2035. Frankrikes energiovergangsminister mener likevel at uttalelsen om akselerert utfasing er et tydelig steg fremover før G20- og klimatoppmøtene senere i år.

Vil fortsette debatten på COP28

– Det viktigste fremskrittet er at vi har gjort det tydelig at vi er enige om å gå bort fra ikke-kompensert fossilt brensel, sier Agnes Pannier-Runacher.

Frankrike og Storbritannia fremmet forslag om at ikke-kompensert kullkraft skulle ut av strømproduksjonen i løpet av dette tiåret. Med et energimarked som fortsatt er presset på grunn av krigen i Ukraina møtte dette motbør fra både vertslandet Japan og fra USA.

– Jeg skulle gjerne fått til en forpliktelse om utfasing innen 2030, men dette er noe vi kan jobbe videre med, ikke minst på klimatoppmøtet COP28, sier Pannier-Runacher.

Vil stanse plastforurensning

G7-ministrene ble også enige om å få slutt på ny plastforurensning innen 2040.

Etter møtet la delegaten fram et 36 sider langt sluttdokument. Det inneholder også et samlet mål for vind og solenergi, som ifølge Japans næringsminister Yasutoshi Nishimura er summen av de eksisterende planen til landene i gruppen.

Søndag starter et to dager langt møte for G7-landenes utenriksministre. Også det holdes i Japan, som har formannskapet i gruppen i år.

G7 består av de sju største industrialiserte landene i verden: Canada, Frankrike, Italia, Japan, Storbritannia, USA og Tyskland. EU er «tilleggsmedlem» i gruppen.